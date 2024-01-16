Зеленський у Давосі зустрівся із генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський у Давосі провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Також Зеленський поінформував про масовані російські обстріли, які відбулися останнім часом, та наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.



За повідомленням, було відзначено важливість підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією в межах спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Столтенберґ наразі про результати цієї зустрічі не повідомляв.

Всесвітній економічний форум відбуватиметься у Давосі (Швейцарія) 15–19 січня. Організатори анонсували на 16 січня виступ президента України Володимира Зеленського. Він прибув до Швейцарії з робочим візитом.