Санкції лише на 10% знизили закупівлю Росією компонентів для зброї з країн Заходу – звіт

Група дослідників зі США та України презентували детальний звіт, який демонструє масштаби обходу Росією санкції США, ЄС та «Групи семи» щодо зброї та її компонентів.

За січень-жовтень 2023 року російський імпорт військових товарів сягнув майже 9 мільярдів доларів, що лише на 10% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йдеться у спільному дослідженні Київського інституту економіки та Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола.

Дослідники вказують, що майже половина імпорту Росії за перші десять місяців 2023 року складалася з товарів, вироблених західними компаніями. Росія наростила свої потужності з виробництва дронів та літаків.

«Аналіз показує, що хоча експортний контроль певним чином вплинув на торгові потоки, Росія продовжує імпортувати великі обсяги товарів, необхідних для військового виробництва», – йдеться у дослідженні та пояснюється, що більшість товарів потрапляють до РФ через треті країни, в основному Китай, Туреччину та Об’єднані Арабскі Емірати.

За даними дослідження, західні санкції торкнулися майже 2800 компонентів, які були знайдені у рештках російських ракет, безпілотників та техніки на полі бою в Україні. Згідно з інформацією Національного агентства із запобігання корупції, 72% виявлених компонентів російської зброї виготовлені США, 6% – Швейцарією, 5% – Японією, 4% – Китаєм, від 1 до 3% – Німеччиною, Нідерландами, Великою Британією, Тайванем тощо.

До 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, затвердженого 18 грудня 2023 року, увійшла заборона на імпорт російських непромислових алмазів з січня 2024 року та поетапна заборона на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах, з березня 2024 року.