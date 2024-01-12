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Санкції лише на 10% знизили закупівлю Росією компонентів для зброї з країн Заходу – звіт

Група дослідників зі США та України презентували детальний звіт, який демонструє масштаби обходу Росією санкції США, ЄС та «Групи семи» щодо зброї та її компонентів
Група дослідників зі США та України презентували детальний звіт, який демонструє масштаби обходу Росією санкції США, ЄС та «Групи семи» щодо зброї та її компонентів

Група дослідників зі США та України презентували детальний звіт, який демонструє масштаби обходу Росією санкції США, ЄС та «Групи семи» щодо зброї та її компонентів.

За січень-жовтень 2023 року російський імпорт військових товарів сягнув майже 9 мільярдів доларів, що лише на 10% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йдеться у спільному дослідженні Київського інституту економіки та Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола.

Дослідники вказують, що майже половина імпорту Росії за перші десять місяців 2023 року складалася з товарів, вироблених західними компаніями. Росія наростила свої потужності з виробництва дронів та літаків.

«Аналіз показує, що хоча експортний контроль певним чином вплинув на торгові потоки, Росія продовжує імпортувати великі обсяги товарів, необхідних для військового виробництва», – йдеться у дослідженні та пояснюється, що більшість товарів потрапляють до РФ через треті країни, в основному Китай, Туреччину та Об’єднані Арабскі Емірати.

За даними дослідження, західні санкції торкнулися майже 2800 компонентів, які були знайдені у рештках російських ракет, безпілотників та техніки на полі бою в Україні. Згідно з інформацією Національного агентства із запобігання корупції, 72% виявлених компонентів російської зброї виготовлені США, 6% – Швейцарією, 5% – Японією, 4% – Китаєм, від 1 до 3% – Німеччиною, Нідерландами, Великою Британією, Тайванем тощо.

До 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, затвердженого 18 грудня 2023 року, увійшла заборона на імпорт російських непромислових алмазів з січня 2024 року та поетапна заборона на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах, з березня 2024 року.

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