WSJ: Китай рекордно наростив експорт автомобілів – на тлі попиту в Росії

Китай виходить на перше місце у світі з експорту автомобілів, при цьому продаж китайської техніки підштовхнув до рекордного рівня попит на традиційні машини, що працюють на бензині, в Росії, пише 9 січня американська газета The Wall Street Journal.

За обсягом експорту КНР зміщує з першого місця Японію. Видання називає це «тектонічним зрушенням у світовій автопромисловості».

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, у 2023 році китайські автовиробники продали до Росії щонайменше вп’ятеро більше машин, ніж 160 тисяч одиниць роком раніше. У зв’язку з цим зазначається, що на ситуацію вплинув вихід із Росії – після початку повномасштабного вторгнення її армії в Україну – західних компаній.

Китайська асоціація підрахувала, що минулого року за кордон було продано 5,26 мільйона машин і, ймовірно, це майже на мільйон більше, ніж експорт автомобілів, вироблених у Японії. Згідно з останніми офіційними даними Токіо, за 11 місяців 2023 року Японія відправила за кордон близько чотирьох мільйонів автомобілів.

Голова КНР Сі Цзіньпін, обмінюючись новорічними привітаннями з російським президентом Володимиром Путіним, заявив про зміцнення фундаменту відносин між двома країнами в 2023 році.

Зближення Москви й Пекіна викликає побоювання у західних лідерів. Американська розвідка вказувала, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції і, можливо, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни проти України. Китай неодноразово стверджував, що країна дотримується нейтралітету і не продає зброю у зони конфлікту.