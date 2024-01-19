Словаки протестують проти політики уряду Роберта Фіцо

У Словаччині кілька днів тривають багатотисячні акції протесту, спрямовані проти політики, яку проводить прем’єр Роберт Фіцо. Як повідомляють ЗМІ, десятки тисяч демонстратів вийшли на площі і вулиці міст, щоб захистити своє право на життя в правовому полі, без реформ, які намагається провести голова уряду, який представляє політичну партію SMER - sociálna demokracia («Курс – Словацька соціальна демократія»).

Словаки висловлюють своє обурення проти запланованого Робертом Фіцо скорочення прокуратури у справі боротьби з корупцією, також проти проєкту закону, який би мав зменшити покарання за фінансові злочини.

На стороні демонстрантів виступає також низка чільних політиків, зокрема, голова найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» (Progresivne Slovensko), віцеспікер парламенту Словачччни Міхал Шімечка. Політик наголосив, що демонстрації показали – «їхні учасники зуміли об’єднатись» і «знайшли союзників і серед кількох сотень депутатів Європейського парламенту».

Також президентка Словаччини Зузана Чапутова висловила свій протест проти спроби прем’єра Роберта Фіцо реформувати кримінальний кодекс країни.

Роберт Фіцо та його партія прийшли до влади восени 2023 року за результатами парламентських виборів. У питанні підтримки України Фіцо висловлює думки, близькі до позиції угорського лідера Віктора Орбана.