Європарламент закликає лідерів ЄС урізати права Угорщини в блоці

Європарламент засудив «навмисні, постійні й систематичні зусилля уряду Угорщини підірвати основоположні цінності ЄС». За відповідну резолюцію 18 січня проголосували 345 євродепутатів, 104 натиснули на червоні кнопки, 29 – утрималися, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

У схваленому документі європарламентарі висловлюють «серйозну стурбованість щодо подальшої ерозії демократії, верховенства права й основних прав в Угорщині».

Європейську раду (до неї входять лідери всіх країн-членів ЄС) Європарламент закликає визначити, чи вчинила Угорщина «серйозні й постійні порушення цінностей ЄС», згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Втім, щоб активувати процедуру, потрібне одностайне рішення 26 лідерів країн-членів, тобто консенсус мінус один (за винятком Угорщини, яка фігурувала б у такій процедурі).

Євродепутати також засудили дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який у грудні минулого року заблокував перегляд довгострокового бюджету ЄС, включаючи пакет допомоги Україні, «з повною неповагою і порушенням стратегічних інтересів ЄС і принципу щирої співпраці». ЄС не повинен піддаватися шантажу, наголошують вони.

Європарламент також висловив жаль щодо грудневого рішення Єврокомісії розморозити понад 10 мільярдів євро для Угорщини, зауважуючи, що ця країна «не виконує необхідні реформи щодо незалежності судової системи».

Законодавці вважають, що заходи, необхідні для вивільнення фінансування ЄС, мають розглядати в комплексі, й платежі не повинні відбуватися порціями, якщо в котрійсь із галузей залишаються недоліки.

«Парламент розгляне, чи слід подавати судовий позов, щоб скасувати рішення про часткове розморожування коштів, і зазначає, що він може застосувати низку правових і політичних заходів, якщо Комісія порушує свої обов’язки як охоронця договорів, котрий перебуває на сторожі захисту фінансових інтересів ЄС», – йдеться в рішенні.

Зважаючи на ці обставини, Європарламент також сумнівається, що Угорщина зможе прийняти головування в Раді ЄС – на ротаційній основі черга Будапешта настане у другому півріччі 2024-го.

«Якщо посада президента Європейської ради буде вакантною, ці обов’язки ляжуть на прем’єр-міністра Угорщини під час шестимісячного головування країни в Раді. Депутати Європарламенту просять Раду знайти належні рішення для пом’якшення цих ризиків і закликають до реформ процесу ухвалення рішень Радою, щоб припинити зловживання правом вето і шантаж», – резюмують євродепутати.

Резолюції Європарламенту носять насамперед рекомендаційний характер і не є обов’язковими до виконання.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який 16 січня зустрівся з головою угорського уряду, висловив підтримку Віктору Орбану, критикуючи Брюссель за спробу «покарати» Будапешт через його позицію щодо фінансування України.

«Поки я очолюю словацький уряд, я ніколи не погоджуся, щоб країна була покарана за боротьбу за свій суверенітет. Я ніколи не погоджуся з такою атакою на Угорщину», – сказав Фіцо під час спільної пресконференції з Орбаном після двосторонніх переговорів у Будапешті, повідомляли угорські ЗМІ.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан і голова уряду Словаччини Роберт Фіцо висловили схожі думки щодо фінансової допомоги Україні. Після переговорів із Фіцо Орбан заявив, що, як і раніше, виступає проти виділення Україні 50 мільярдів євро впродовж чотирьох років безпосередньо з бюджету ЄС.

При цьому Орбан визнав, що ЄС має допомогти Україні, і запропонував придумати для цього інший механізм, який «не завдав би шкоди бюджету ЄС». За його словами, країни Євросоюзу мають виділити на підтримку Україні кошти зі своїх власних бюджетів пропорційно до обсягу свого ВВП.

Фіцо заявив, що Словаччина підтримає пропозиції, з якими Угорщина виступить на саміті ЄС 1 лютого, хоча прямо і не сказав, що заблокує виділення 50 мільярдів з бюджету ЄС, якщо до голосування з цього питання все ж таки дійде.