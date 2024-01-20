Словаччина відновить співпрацю з Росією та Білоруссю у сфері культури

Міністерство культури Словаччини відновить співпрацю з Росією та Білоруссю, яку призупинили у березні 2022 року після російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Рішення про це ухвалила голова відомства Мартіна Шимковичова.
Як зазначає словацьке видання Pravda, вона представляє у коаліційному уряді Словацьку національну партію – ця політична сила займає проросійську позицію.
«У світі існує десятки воєнних конфліктів, на нашу думку, у зв’язку з ними не повинні страждати художники та культура», – передав речник міністерства слова Шимковичової.
Чинний з березня 2022 року документ забороняв міністерству культури та його співробітникам будь-які відносини з інституціями з Росії та Білорусі. Можливою була співпраця з конкретними особами з цих країн, які не мають стосунку до російської влади і «не підтримують режим, який стоїть за російською агресією проти України». Колишня міністр культури Наталія Міланова заявила, що заборона не означала повної заборони на російську культуру в Словаччині, де, як і раніше, могли виступати артисти та художники з Росії, не пов’язані з офіційною Москвою. Тепер же знято обмеження саме на співпрацю з державними органами.
Читайте також: Голова МЗС Словаччини каже, що поки «не може уявити» Україну в ЄС
Уряд у Словаччині змінився внаслідок виборів восени минулого року. До влади прийшла популістсько-націоналістична коаліція на чолі з Робертом Фіцо. Вона, зокрема, припинила постачання зброї Україні. Новий прем’єр-міністр Словаччини неодноразово висловлювався за мирні переговори між Україною та Росією і стверджував, що Україна не має шансів перемогти у війні. Його позиція близька до позиції прем’єра сусідньої Угорщини Віктора Орбана.
Наступного тижня, як очікується, в Ужгороді відбудуться переговори між Робертом Фіцо та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Напередодні зустрічі Фіцо заявив, що скаже українському прем’єру про те, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, він «загрожує Третьою світовою війною».
Форум