Словаччина відновить співпрацю з Росією та Білоруссю у сфері культури

Міністерство культури Словаччини відновить співпрацю з Росією та Білоруссю, яку призупинили у березні 2022 року після російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Рішення про це ухвалила голова відомства Мартіна Шимковичова.



Як зазначає словацьке видання Pravda, вона представляє у коаліційному уряді Словацьку національну партію – ця політична сила займає проросійську позицію.



«У світі існує десятки воєнних конфліктів, на нашу думку, у зв’язку з ними не повинні страждати художники та культура», – передав речник міністерства слова Шимковичової.



Чинний з березня 2022 року документ забороняв міністерству культури та його співробітникам будь-які відносини з інституціями з Росії та Білорусі. Можливою була співпраця з конкретними особами з цих країн, які не мають стосунку до російської влади і «не підтримують режим, який стоїть за російською агресією проти України». Колишня міністр культури Наталія Міланова заявила, що заборона не означала повної заборони на російську культуру в Словаччині, де, як і раніше, могли виступати артисти та художники з Росії, не пов’язані з офіційною Москвою. Тепер же знято обмеження саме на співпрацю з державними органами.

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Уряд у Словаччині змінився внаслідок виборів восени минулого року. До влади прийшла популістсько-націоналістична коаліція на чолі з Робертом Фіцо. Вона, зокрема, припинила постачання зброї Україні. Новий прем’єр-міністр Словаччини неодноразово висловлювався за мирні переговори між Україною та Росією і стверджував, що Україна не має шансів перемогти у війні. Його позиція близька до позиції прем’єра сусідньої Угорщини Віктора Орбана.



Наступного тижня, як очікується, в Ужгороді відбудуться переговори між Робертом Фіцо та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Напередодні зустрічі Фіцо заявив, що скаже українському прем’єру про те, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, він «загрожує Третьою світовою війною».