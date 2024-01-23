Кірбі: українським командирам доводиться ухвалювати «складні рішення» через брак ресурсів

Наступні кілька місяців будуть критичними для України, заявили в Білому домі у контексті надання Києву додаткового фінансування та продовження бойових дій з обмеженими ресурсами.

«Наступні кілька місяців будуть критичними. Росіяни продовжують обстрілювати Україну безпілотниками та ракетами. Хоча лінія фронту не змінилась суттєво з обох боків, там все ще точаться активні бої», – сказав на брифінгу речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

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Він зауважив, що українським командирам доводиться ухвалювати «складні рішення».

«Їм доводиться ухвалювати досить складні рішення щодо того, яку зброю використовують, які снаряди використовують, які ракети. Тому що вони не знають, коли будуть наступні поставки. Це жахлива ситуація», – зазначив представник Білого дому.

Водночас, як зауважив Кірбі, Росія звертається до Північної Кореї за балістичними ракетами, вона продовжує стріляти ними та іранськими ударними безпілотниками по Україні, а також виробляє власне озброєння.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

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Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

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27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 11 січня заявив, що військова допомога Вашингтона Україні вичерпалася.