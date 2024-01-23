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Очільник МЗС Польщі розповів, як перезавантажити україно-польські відносини й у чому варто вірити Путіну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до України. Київ, 22 грудня 2023 року
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до України. Київ, 22 грудня 2023 року

На черговому засіданні топ-дипломатів країн-членів ЄС у Брюсселі наприкінці січня Радослав Сікорський у статусі міністра не вперше.

Ще до того, як російські війська вторглися в Грузію й окупували Крим, Сікорський керував Міністерством оборони Польщі, а згадані події застали його вже у кріслі очільника польської дипломатії.

Посаду глави МЗС Польщі Радослав Сікорський обіймав у 2007-2014 роках і був одним із «голосів» східноєвропейського флангу в Європі, який застерігав про наростання російської загрози. Спочатку на міністерських засіданнях, потім з трибуни Європарламенту, будучи депутатом.

Тепер Сікорський знову керує зовнішньо-диломатичним відомством Польщі. На цю посаду його призначив новий голова уряду Дональд Туск.

Чи достатньо рішучою є міжнародна спільнота зараз, після майже двох років повномасштабної війни Росії проти України? Чи справді РФ може атакувати НАТО? Як подолати перепони для продовження і посилення підтримки України? І як подолати проблеми у двосторонніх відносинах України та Польщі?

Про це все на полях міністерської зустрічі в Брюсселі Радіо Свобода поспілкувалося із Радославом Сікорським.

Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко веде розмову із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Бельгія. 22 січня 2024 року
Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко веде розмову із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Бельгія. 22 січня 2024 року

– Озираючись назад у 2014-й, коли ви були міністром закордонних справ Польщі, можна згадати, що ви попереджали тут, у Брюсселі, про небезпеку з боку Росії. Тоді ніхто не слухав …

Ми все ще можемо бути такими ж, як десять років тому і знову керуватися логікою запізнілих дій
Радослав Сікорський

– Люди слухали, вони просто не були готові нічого з цим робити.

–…А вже після повномасштабного вторгнення багато хто визнав помилку. Чи бачите ви зараз якісь помилки з боку ЄС і Брюсселя зокрема?

– Що ж… Мене хвилює, що ми все ще можемо бути такими ж, як десять років тому. Тобто, знову керуватися логікою запізнілих дій.

Це направду терміново – допомогти Україні боєприпасами та засобами захисту їхніх міст та критичної інфраструктури (від російських атак з повітря ред.).

Я намагаюся наголошувати на актуальності цих питань.

Є небезпека зменшення військової допомоги зокрема і з боку ЄС. У чому причина? Це горезвісна втома від війни, чи все ж вичерпання запасів? І як можна здолати ці виклики?

– Наскільки мені відомо, справжня причина полягає в тому, що виробничі потужності зростають недостатньо швидко.

Уряди повинні були скласти довгострокові контракти для компаній півтора року тому.

А для створення нових виробничих ліній потрібен час. Мені сказали, що все запускається просто «з коліс». Але, все ж, недостатньо швидко.

Під час візиту прем’єра Туска до Києва оголосили про військовий пакет допомоги. Вам відомі деталі?

– Це не єдине. Сподіваюся, це те, що українці оцінять.

Ми також приєднуємося до гарантій безпеки в межах G7

Ми також приєднуємося до гарантій безпеки в межах G7. Також відбуватимуться регулярні міжурядові консультації.

А ще Польща пропонує Україні продовжити військовий кредит для закупівель у Польщі (нова форма співпраці для збільшення закупівлі зброї для українських потреб – ред.). Сподіваюся, що все допоможе.

BELGIUM -- Polish minister of foreign affairs Radoslaw Sikorski and Hungarian minister of foreign affairs Peter Szijjarto, Brussels, Belgium, January 22, 2024
BELGIUM -- Polish minister of foreign affairs Radoslaw Sikorski and Hungarian minister of foreign affairs Peter Szijjarto, Brussels, Belgium, January 22, 2024

– Чи бачите дипломатичні шляхи подолання напруженості між Польщею та Україною у питаннях торгівлі та сільського господарства?

– Це не дипломатична напруга. Наші відносини з українським урядом – найкращі з можливих. Маю на увазі постійний контакт: буквально сьогодні (22 січня 2024 – ред.) він був неодноразовим із міністром Кулебою.

У нас є справжня проблема

У нас є справжня проблема, а саме те, що обсяги торгівлі та перевезень через польсько-український кордон зросли в рази, а польські далекобійники втратили свій бізнес.

Ми розуміємо, що Україна вкрай потребує нашої солідарності.

Але ця солідарність усієї Європи не може лягати лише на польську економіку. І нам потрібно знайти креативні рішення, щоб вирівняти умови для конкуренції між далекобійниками з України та Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода і телеканал «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»). Брюссель, 22 січня 2024 року
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода і телеканал «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»). Брюссель, 22 січня 2024 року

Якою бачите роль Брюсселя та Єврокомісії зокрема в пошуку креативних рішень, про які ви згадали?

Є кілька пропозицій, які ми зробили українській стороні.

Солідарність усієї Європи не може лягати лише на польську економіку

Наприклад, щодо так званого «права повернення» для польських далекобійників без необхідності чекати днями з порожніми автівками.

Є й інші рішення, але про це потрібно говорити міністрам транспорту та сільського господарства.

Повернуся до питання війни чи вірите ви, що вона насправді може вийти за межі українських кордонів і що російські танки можуть підійти до території Європи чи НАТО? Зараз лунають такі застереження від військових топ-посадовців.

– Ми тільки починаємо найбільші навчання НАТО в історії. Якщо пам’ять не зраджує, в них беруть участь 70 чи 90 000 військових.

Тож Росії краще не намагатися, бо вони програють. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки. Отже – ні.

Росії краще не пробувати, бо вони програють

Ми є найсильнішим військовим альянсом на Землі. Але Україні потрібно допомогти відновити її територію, і потрібно знайти шляхи, як це зробити вчасно. Тому що час має значення.

Якщо ж Росія таки наважиться… Ми чуємо, наприклад, від міністра Бориса Пісторіуса, що, ймовірно, ЄС має від 5-ти до 8-ми років для підготовки до відбиття потенційної атаки. Від прем'єр-міністра Естонії ми чуємо, що є лише від 3-х до 5-ти років. Яка ваша оцінка?

– Я не збираюся спекулювати.

Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити.

І тому треба готуватися.

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