Країни НАТО розпочинають найбільші за останні десятиліття навчання

Північноатлантичний альянс розпочинає у понеділок, 22 січня, найбільші за останні десятиліття військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»).

У навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня 2024 року, охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії. Сценарій маневрів Steadfast Defender – напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п’яту договору НАТО про колективну оборону.

У навчаннях буде залучено близько 90 тисяч осіб. У Steadfast Defender-2024 також візьмуть участь понад 50 кораблів – від авіаносців до есмінців, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі Крістофер Каволі заявив, що «навчання покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суходолі, морі, в повітрі, кіберпросторі та космосі протягом кількох місяців, вздовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах».

За словами голови Військового комітету НАТО Роба Бавера, такий масштаб навчань – це демонстрація «нової готовності Альянсу».

«Це рекордна кількість військ, яку ми можемо залучити і провести навчання у таких масштабах, по всьому Альянсу, через океан, від США до Європи», – сказав він.

Водночас голова Військового комітету наголосив, що «війна – справа не тільки військових, адже коли справа доходить до війни, як ми бачимо в Україні, це зачіпає все суспільство».

Останні подібні навчання НАТО були проведені у 1988 році, до них були залучені понад 125 тисяч солдатів.

Найбільшими маневрами останніх десятиліть вважалися Trident Juncture («Єдиний тризуб»), у яких у 2018 році взяли участь понад 50 тисяч військовослужбовців.

Раніше Велика Британія раніше заявила про намір відправити 20 000 військовослужбовців для участі у великих навчаннях НАТО в першій половині 2024 року, а також найсучасніші винищувачі, літаки спостереження та бойові кораблі.

Восени минулого року НАТО анонсувало навчання за участю десятків тисяч солдатів із метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Тоді повідомлялось, що одні із найбільших навчань із часів Холодної війни.