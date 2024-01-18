ISW: остання заява Медведєва щодо України – сигнал про те, що Москва не зацікавлена в переговорах з Києвом

Остання заява заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо України є одним із багатьох нещодавніх сигналів про те, що Москва не зацікавлена в добросовісних переговорах з Києвом, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Заява Медведєва від 17 січня є одним з багатьох нещодавніх сигналів від високопоставлених російських чиновників, включно з президентом Володимиром Путіним, про те, що Путін і Кремль не зацікавлені в добросовісних переговорах з Україною і що максималістські цілі Путіна у війні в Україні залишаються незмінними», – йдеться у звіті.



Аналітики звертають увагу, що Медведєв намагався зобразити відданість Росії цим максималістським цілям як непохитну, стверджуючи, що вступ України до Єврооюзу (ЄС) або НАТО не зможе запобігти майбутньому конфлікту.

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У ISW зауважують, що Медведєв не визначив, що він вважає історичними російськими територіями, але Путін визначив історичні російські землі як територію колишньої Російської імперії та Радянського Союзу.



«Непрозорість Медведєва може бути умисною, оскільки нечітко визначена концепція «історичних російських територій» дозволяє Кремлю переслідувати експансіоністські цілі будь-де і будь-коли на широкій території, включаючи Центральну Азію, Кавказ і частину Східної Європи. Наголос Медведєва на знищенні будь-якої української держави на цих «історичних російських територій» може свідчити про те, що деякі суб’єкти в Кремлі надають пріоритет експансіоністським цілям, а не визначеній меті зміни режиму, що міститься в закликах до «денацифікації» України», – додають в Інституті вивчення війни.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв 17 січня заявив, що існування України є постійним приводом для військових дій з боку Росії, а конфлікту не запобігатиме ні асоціація України з ЄС, ні вступ до НАТО.

Це не перша подібна заява щодо існування держави України від російський високопосадовців. Тези про Україну на «російських історичних землях» заявляв російський президент Володимир Путін.

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Перед початком повномасштабного вторгнення Путін заявив про відновлення «історичної Росії» чи то Радянського Союзу.