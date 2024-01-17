Медвєдєв заявив про постійний привід для війни проти України

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що існування України є постійним приводом для військових дій з боку Росії.



«Існування України смертельно небезпечне для українців. І я маю на увазі не лише нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну. Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом відновлення військових дій», – написав він у телеграмі.



Медвєдєв заявив, що, хоч яким би було було керівництво України, ймовірність нової сутички буде зберігатися невизначено довго – «практично завжди».



«Більше того, існує стовідсоткова ймовірність нового конфлікту, хоч би які папірці про безпеку підписував Захід із маріонетковим київським режимом. Йому не запобігатиме ні асоціація України з ЄС, ні навіть вступ цієї штучної країни до НАТО. Це може статися і за десять, і за п’ятдесят років», – стверджує він.

Це не перша подібна заява щодо існування держави України від російський високопосадовців. Тези про Україну на «російських історичних землях» заявляв російський президент Володимир Путін.

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Перед початком повномасштабного вторгнення Путін заявив про відновлення «історичної Росії» чи то Радянського Союзу.