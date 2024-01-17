Блінкен не бачить шансів, що Україна й Росія невдовзі домовляться про перемир’я

Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить ознак, що свідчили б про наближення переговорів між Україною і Росією стосовно тривалого припинення вогню. Про це він сказав під час панельної дискусії у Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

«Зараз я цього (наближення переговорів – ред.) не бачу. Ми завжди відкриті й уважні до цього, тому що більше за всіх цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність залучатися, вести переговори добросовісно на основі принципів, яким кинула виклик її агресія, – територіальній цілісності, суверенітету, незалежності», – зазначив глава Держдепартаменту.

Ентоні Блінкен також нагадав, як на Заході намагалися запобігти повномасштабній війні Росії проти України й відмовити Москву від агресивних намірів.

«Цього ніхто не хотів... Ми також інтенсивно взаємодіяли з Росією протягом кількох місяців, намагаючись з’ясувати, чи існує якась справжня проблема безпеки, яка спонукала б їх робити те, до чого вони, здавалося, були готові. На жаль, стало очевидним (ви не повинні мені вірити – просто прочитайте, що говорить президент Путін), що про це насправді ніколи не йшлося. Це завжди було про велике бачення відновлення «великої Росії», – наголосив держсекретар США.

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За словами Блінкена, переговори на умовах поваги до базових принципів підтримають Сполучені Штати й низка інших країн.

«Якщо і коли Росія буде готова вести переговори на цій основі, вона знайде українців, які захочуть це зробити. І це, безумовно, знайде підтримку Сполучених Штатів у цьому та багатьох інших країн», – резюмував Блінкен.

На початку листопада минулого року американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни. Публічно представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться.

Тоді – у листопаді минулого року – президент України Володимир Зеленський відкинув можливість проведення на даному етапі переговорів із Росією про завершення війни і наголосив, що не відчуває тиску з боку західних партнерів щодо необхідності вести такі переговори.

Під час свого візиту до країн Балтії минулого тижня Зеленський зауважив, що риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не збирається зупинятися. За його словами, Путін хоче нас повністю окупувати».

«Російський президент поки не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. Ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова – вони можуть бути наступними, якщо ми не витримаємо», – припустив Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі 10 січня.

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На початку січня російський президент Володимир Путін заявив, що Росія відкрита до діалогу щодо України з враховуванням «нових територіальних реалій». Ймовірно, маючи на увазі тимчасово окуповані військами РФ частини українських областей.