Путін створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн – ISW

Президент Росії Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних умов для майбутньої ескалації проти балтійських країн, ймовірно, як частину його ширшої спроби послабити НАТО, пише в своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«16 січня Путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії «викидають [етнічних] росіян» зі своїх країн і що ця ситуація «безпосередньо впливає на безпеку [Росії]»… Путін тривалий час використовував широке визначення суверенітету Росії і применшував суверенітет колишніх радянських республік, і Росія тривалий час стверджувала, що має право захищати своїх «співвітчизників за кордоном», зокрема етнічних росіян і російськомовних за межами російських кордонів», – йдеться в повідомленні.

В ISW заявили, що наразі не бачать ознак того, що російський напад на країни Балтії є неминучим або ймовірним, але «Путін, можливо, створює інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх «співвітчизників».

Аналітики нагадали, що в середині грудня 2023 року Путін погрожував Фінляндії і «повторив заяви, які демонструють, що він продовжує вимагати змін в альянсі НАТО, які означали б його демонтаж».

«Раніше ISW вже заявляв, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – ціль, яку він досі переслідує. Кремль і пов’язані з Кремлем суб’єкти нещодавно сприяли інформаційним операціям і застосовували тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО, і тепер, можливо, створюють інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти країн НАТО і їхніх сусідів», – йдеться у звіті.

Через зміни до імміграційного законодавства Латвії дозволи на проживання в країні для російських громадян стали недійсними у вересні 2023 року, і їм треба було пройти загальну процедуру для отримання статусу постійного жителя у Латвії, зокрема скласти іспит із латиської мови.

У грудні 2023 року Управління у справах громадянства й міграції Латвії заявило, що країна депортує близько 1200 громадян Росії, які не подали заяву на новий вид на проживання до встановленого терміну.

Днями прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

Чиновниця в інтерв’ю виданню The Times посилалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

«Це дуже залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза – для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію», – каже вона.