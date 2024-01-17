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Путін створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн – ISW

В ISW заявили, що наразі не бачать ознак того, що російський напад на країни Балтії є неминучим або ймовірним, але «Путін, можливо, створює інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх «співвітчизників»
В ISW заявили, що наразі не бачать ознак того, що російський напад на країни Балтії є неминучим або ймовірним, але «Путін, можливо, створює інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх «співвітчизників»

Президент Росії Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних умов для майбутньої ескалації проти балтійських країн, ймовірно, як частину його ширшої спроби послабити НАТО, пише в своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«16 січня Путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії «викидають [етнічних] росіян» зі своїх країн і що ця ситуація «безпосередньо впливає на безпеку [Росії]»… Путін тривалий час використовував широке визначення суверенітету Росії і применшував суверенітет колишніх радянських республік, і Росія тривалий час стверджувала, що має право захищати своїх «співвітчизників за кордоном», зокрема етнічних росіян і російськомовних за межами російських кордонів», – йдеться в повідомленні.

В ISW заявили, що наразі не бачать ознак того, що російський напад на країни Балтії є неминучим або ймовірним, але «Путін, можливо, створює інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх «співвітчизників».

Аналітики нагадали, що в середині грудня 2023 року Путін погрожував Фінляндії і «повторив заяви, які демонструють, що він продовжує вимагати змін в альянсі НАТО, які означали б його демонтаж».

«Раніше ISW вже заявляв, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – ціль, яку він досі переслідує. Кремль і пов’язані з Кремлем суб’єкти нещодавно сприяли інформаційним операціям і застосовували тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО, і тепер, можливо, створюють інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти країн НАТО і їхніх сусідів», – йдеться у звіті.

Через зміни до імміграційного законодавства Латвії дозволи на проживання в країні для російських громадян стали недійсними у вересні 2023 року, і їм треба було пройти загальну процедуру для отримання статусу постійного жителя у Латвії, зокрема скласти іспит із латиської мови.

У грудні 2023 року Управління у справах громадянства й міграції Латвії заявило, що країна депортує близько 1200 громадян Росії, які не подали заяву на новий вид на проживання до встановленого терміну.

Днями прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

Чиновниця в інтерв’ю виданню The Times посилалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

«Це дуже залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза – для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію», – каже вона.

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