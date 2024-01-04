Росія може готувати умови, щоб звинуватити Захід у ймовірному конфлікті в Арктиці – ISW

Спікери, пов’язані з Кремлем, можуть «створювати інформаційні умови», щоб звинуватити Захід у ймовірному майбутньому конфлікті в Арктиці – про це йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Таким чином організація прокоментувала допис, який поширив один із російських воєнкорів, нещодавно відзначений Кремлем за заслуги перед армією РФ. Автор допису, інший військовий блогер, називає «непотрібними» заяви Данії про Росію як ймовірну причину майбутньої нестабільності в Арктиці.

Також, зазначають дослідники, в грудні 2023 року генерал армії РФ Валерій Герасимов заявив, що Росія нібито ввела війська в Арктику не для демонстрації військової сили, а для забезпечення розвитку російської економіки в регіоні.

При цьому посадовці Кремля, в тому числі президент Росії Володимир Путін, дедалі частіше звинувачували країни Заходу в підготовці північних країн до конфронтації проти Росії та стверджували, що Росія була змушена відповісти реформуванням Ленінградського військового округу на північному заході Росії для протидії передбачуваним загрозам з боку Фінляндії та інших держав НАТО.

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«Нещодавні заяви Кремля та Міноборони, а також допис пов’язаного з Міноборони Росії воєнкора можуть бути частиною спроб Кремля створити інформаційні умови для того, щоб Росія звинуватила Данію та інші країни Західної Арктики у будь-яких майбутніх конфліктах з Росією в Арктиці. Ці наративи узгоджуються з заявою Путіна 2 січня про те, що Захід є «ворогом» Росії», – йдеться в звіті.

ISW також цитує інший допис російського воєнкора про те, що наступним регіональним «вогнищем» нібито стануть країни Балтії та Північної Європи. У дописі туманно стверджувалося, що невизначений актор, можливо, Захід, готує народи Балтії та Північної Європи до конфронтації з Росією.

«Ці інформаційні лінії тривожно схожі на виправдання Кремля для вторгнення в Україну у 2022 році та продовження вторгнення. Немає жодних ознак того, що Росія шукатиме конфлікту з НАТО найближчим часом, але Москва почала проводити подібні інформаційні операції в Україні за багато років до російського вторгнення у 2014 та 2022 роках», – нагадує Інститут.

У жовтні 2023 року видання The New York Times з посиланням на дані супутникових знімків припустило, що російська армія може готувати в Арктиці нові випробування ядерної зброї або вже провела їх.