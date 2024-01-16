«Думка про можливу загрозу з боку Росії була завжди» – Рінкевичс про готовність Латвії до агресії РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна готується до можливої агресії з боку Росії, бо «думка про можливу загрозу з боку Росії в нашому ментальному сприйнятті була завжди». Про заходи підготовки Рінкевичс розповів в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

«Перше: у Міністерстві оборони можуть перерахувати цілий список закупівель, які вдалося провести і підписати контракти про постачання озброєнь протиповітряної оборони. Проблема, звісно, у тому, що поки що йде процес, підписання договорів, поки ці системи почнуть реально працювати, пройде не один день і не один тиждень. Що не заважає підготувати персонал», – сказав Рінкевичс.

Крім того, він нагадав, що Латвія відновила військовий призов.

«Розпочався процес підготовки резервістів. Сам я вже спілкувався з молодими людьми з першого призову, і ми розуміємо, що лише на добровільній основі ця служба захисту держави не зможе існувати. Поступово служба стане обов’язковою, і молоді люди служитимуть у порядку лотереї», – додав президент Латвії.

Також, за його словами, Латвія зміцнює свій східний кордон. «Ми знаємо про проблеми, які ми мали з Білоруссю, ми бачимо, що принаймні з гібридною загрозою ми можемо впоратися. Паркан на кордоні в цьому допомагає. Цього року потрібно завершити будівництво паркану на кордоні з Росією. Ну, і на міжнародному рівні важливо виконати рішення мадридського і вільнюського самітів НАТО – це додаткові сили військових країн союзників. Ви, напевно, знаєте про рішення прем’єр-міністра Швеції про те, що Швеція направить до Латвії додаткові сили на рівні батальйону. Сподіваюся, що до цього моменту Швеція вже стане членом НАТО. Але нам ще треба багато зробити – підготувати інфраструктуру», – сказав Рінкевичс.

Напередодні прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

Чиновниця в інтерв’ю виданню The Times посилалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

«Це дуже залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза – для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію», – каже вона.