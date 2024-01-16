Столтенберґ після зустрічі з Зеленським: Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна нині ближча до Альянсу, ніж будь-коли.

«Приємно розпочати день у Давосі з зустрічі з президентом України Зеленським. Попри серйозну ситуацію на полі бою, є підстави для оптимізму: Україна зберігає свою незалежність, українці відкинули Росію і обрали Захід; і Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше», – написав Столтенберґ у соцмережі X (колишній Twitter) і додав фото із Зеленським.

Раніше сьогодні президент України повідомив, що у Давосі провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, з яким обговорив ситуацію на полі бою, оборонні потреби України і підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні.

Також Зеленський поінформував про масовані російські обстріли, які відбулися останнім часом, і наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони, повідомила його пресслужба.

Цього тижня в Давосі проходить засідання Всесвітнього економічного форуму. Організатори анонсували на 16 січня виступ президента України Володимира Зеленського. Він прибув до Швейцарії з робочим візитом.

Як засвідчило опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді минулого року, 78% опитаних українців проголосували б за вступ України до Європейського союзу, 77% – за вступ до НАТО в разі проведення такого референдуму. При цьому нині проти вступу до ЄС і НАТО – лише 5% респондентів, заявили соціологи.

У липні 2023 року відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.