Процес вступу України в НАТО можна почати до завершення війни – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розпочати процедуру вступу України в НАТО можна до завершення війни. Як повідомила канцелярія Дуди, він сказав про це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі.

Водночас президент Польщі вважає, що вступ України в НАТО, поки триває повномасштабна війна з Росією, є неможливим.

«Під час війни це (вступ – ред.) неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення в НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України», – сказав президент Польщі.

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Також Дуда додав, що Україна «має прагнути до повноправного членства в ЄС».

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на економічному форумі в Давосі Анджей Дуда також обговорив необхідну підтримку, яка потрібна Україні для захисту від російської агресії.

Зеленський після зустріч з Дудою заявив, що вони обговорювали ситуацію на полі бою і подальшу оборонну підтримку України.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після зустрічі з президентом України заявив, що Україна нині ближча до Альянсу, ніж будь-коли раніше.

Як засвідчило опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді минулого року, 78% опитаних українців проголосували б за вступ України до Європейського союзу, 77% – за вступ до НАТО в разі проведення такого референдуму. При цьому нині проти вступу до ЄС і НАТО – лише 5% респондентів, заявили соціологи.

У липні 2023 року відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.