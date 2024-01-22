Cпецпредставниця США Пенні Пріцкер: «економічна стійкість є основою перемоги над Росією»

«Агресивна війна Росії» становить загрозу не тільки для України, але й для Сполучених Штатів та Європи, «а також економічної безпеки, ідей свободи й демократії, які тримають світ разом», зазначила спеціальна представниця США Пенні Пріцкер у статті для The Hill.

За її словами, війна президента Росії Володимира Путіна «спрямована на відновлення диктаторської, корумпованої імперії в серці Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз».

Пріцкер також зауважила, що «за допомогою Америки, разом із понад 50 союзниками і партнерами по всьому світу, відважні воїни України витримали натиск РФ, повернули собі понад 50 відсотків території та значно погіршили військовий потенціал Москви».

За словами спецпредставниці, підтримка від США «озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, водночас модернізуючи оборонно-промислову базу Штатів, роблячи їх більш підготовленими до будь-яких подій».

Посадовиця переконана, що «американська економічна підтримка була такою ж важливою, як і допомога в галузі безпеки».

За її словами, «економічна стійкість є основним принципом військових зусиль України, а безпека та економіка утворюють подвійну спіраль, переплетену в зусиллях перемогти Росію на полі бою».

При цьому спецпредставниця вказала, що безпековий та економічний пакет США складають «ядро підтримки України»: «Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої у ЄС та НАТО».