«Ситуація була б катастрофічною»: Буданов прокоментував постачання КНДР зброї до Росії

Північна Корея є «найбільшим постачальником» зброї для Росії, зазначив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times.

Коментуючи виробництво зброї в Росії, Буданов заявив, що «РФ витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості».

«Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах», – сказав керівник ГУР.

За словами Буданова, «КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії».

«Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути», – заявив він, додавши, що «без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною».

Керівник ГУР також наголосив, що «Росія хотіла б не покладатися на зовнішню допомогу». Буданов сказав, що «це завжди вважалося нижче їх, це приниження».

Як зазначив розвідник, «ще одна проблема, яка стоїть перед Росією – це жива сила».

«Москва втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати», – підсумував Буданов.

14 січня Північна Корея повідомила, що випробувала нову гіперзвукову ракету середньої дальності на твердому паливі, а через два дні міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Як повідомляють північнокорейські та російські ЗМІ, вони домовилися «розвивати тісну співпрацю з метою забезпечення миру й стабільності на планеті».

Хоча Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні в Україні, Державний департамент США ідентифікував компанії та осіб, причетних до перевезення балістичних ракет КНДР і повʼязаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року та запровадив проти них санкції.

Також Державний департамент заявив, що Північна Корея порушує ембарго ООН на постачання зброї, а на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.

11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередня науково-технічна експертиза підтвердила, що 2 січня Росія використала для удару по Харкову ракети виробництва Північної Кореї.