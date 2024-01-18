Через співпрацю з РФ загроза з боку КНДР може зрости – посадовці США

США, Південна Корея та Японія засудили Північну Корею за торгівлю зброєю з Росією та нові ракетні випробування. На тлі зростання напруженості на Корейському півострові посланці США, Японії та Південної Кореї з питань ядерної безпеки провели 18 січня зустрічі в Сеулі, повідомляє «Голос Америки».

Американська представниця у справах Північної Кореї Юнг Пак засудила передачу Пхеньяном балістичних ракет малої дальності та іншої зброї Росії для використання у війні в Україні, а також порушення прав людини у КНДР.

Спецпредставник Сеула з питань миру та безпеки на Корейському півострові Кім Ганн наголосив на наслідках співпраці Кремля та Пхеньяна: «Кім Чен Ин, можливо, робить ставку на незаконну військову співпрацю з Москвою. Це лише заведе в глухий кут. Це просто підтвердить репутацію Північної Кореї як очевидного порушника міжнародних правил і законів. Світ ніколи не потуратиме дестабілізаційній поведінці Північної Кореї, яка загрожує міжнародному миру та безпеці».

14 січня Північна Корея повідомила, що випробувала нову гіперзвукову ракету середньої дальності на твердому паливі, а через два дні міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Як повідомляють північнокорейські та російські ЗМІ, вони домовилися «розвивати тісну співпрацю з метою забезпечення миру й стабільності на планеті».

Хоча Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні в Україні, Державний департамент США ідентифікував компанії та осіб, причетних до перевезення балістичних ракет КНДР і повʼязаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року та запровадив проти них санкції.

Також Державний департамент заявив, що Північна Корея порушує ембарго ООН на постачання зброї, а на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.

11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередня науково-технічна експертиза підтвердила, що 2 січня Росія використала для удару по Харкову ракети виробництва Північної Кореї.