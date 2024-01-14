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Голова МЗС КНДР відвідає Росію на запрошення Лаврова

Зустрічі російських урядовців із керівництвом КНДР у 2023 році стали регулярними – міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова (п) із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Зустрічі російських урядовців із керівництвом КНДР у 2023 році стали регулярними – міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова (п) із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином

Міністр закордонних справ Північної Кореї відвідає Росію наступного тижня, повідомили 14 січня державні ЗМІ КНДР.

«Міністр закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Чхо Сон Хуей відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом з 15 до 17 січня на запрошення її міністра закордонних справ Сергія Лаврова», – повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Традиційні союзники, Росія та Північна Корея, нещодавно посилили зв’язки, лідер КНДР Кім Чен Ин у вересні 2023 року здійснив рідкісну закордонну поїздку, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним на Далекому Сході Росії.

Найвищі російські чиновники, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, також торік відвідали Північну Корею.

Раніше цього місяця Білий дім звинуватив Північну Корею у надсиланні балістичних ракет і пускових установок до Росії. Поставлені Пхеньяном ракети з радіусом дії близько 900 кілометрів були використані Росією для нападів на Україну, заявили чиновники.

Південна Корея звинуватила Пхеньян у тому, що він надав Москві понад мільйон артилерійських снарядів в обмін на поради щодо військових супутникових технологій.

У жовтні 2023 року США заявили, що Північна Корея доставила Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

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