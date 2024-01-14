Голова МЗС КНДР відвідає Росію на запрошення Лаврова

Міністр закордонних справ Північної Кореї відвідає Росію наступного тижня, повідомили 14 січня державні ЗМІ КНДР.

«Міністр закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Чхо Сон Хуей відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом з 15 до 17 січня на запрошення її міністра закордонних справ Сергія Лаврова», – повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Традиційні союзники, Росія та Північна Корея, нещодавно посилили зв’язки, лідер КНДР Кім Чен Ин у вересні 2023 року здійснив рідкісну закордонну поїздку, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним на Далекому Сході Росії.

Найвищі російські чиновники, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, також торік відвідали Північну Корею.

Раніше цього місяця Білий дім звинуватив Північну Корею у надсиланні балістичних ракет і пускових установок до Росії. Поставлені Пхеньяном ракети з радіусом дії близько 900 кілометрів були використані Росією для нападів на Україну, заявили чиновники.

Південна Корея звинуватила Пхеньян у тому, що він надав Москві понад мільйон артилерійських снарядів в обмін на поради щодо військових супутникових технологій.

У жовтні 2023 року США заявили, що Північна Корея доставила Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів.