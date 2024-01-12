У розвідці назвали, яке ще озброєння, крім балістики, Росія отримує від КНДР

Хоча перевірка даних про надання Північною Кореєю балістичних ракет Росії триває, є підтверджені дані щодо інших видів озброєння, які Москва отримала від Пхеньяну – про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов 12 січня.

Він вказав на те, що сам факт оборонної співпраці КНДР із Росією носить «неприхований характер».

«Так, постачання артилерійських снарядів, боєкомплекту, снарядів для реактивних систем залпового вогню, мін – це те, що мало факти й підтвердження», – перерахував Юсов.

Читайте також: США запровадили санкції через поставки балістичних ракет із КНДР до Росії

Водночас, коментуючи дані про передачу балістичних ракет, він додав, що їх перевірка триває:

«Зараз продовжуються збір даних і дорозвідка, щоб проаналізувати ситуацію і, можливо, прокоментувати».

При цьому представник ГУР зазначив, що країн, які готові підтримувати Росію відкрито, обмаль – «навіть найближчі соратники публічно цураються такої підтримки й намагаються уникати підтвердження цього».

Напередодні генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Україна має перші докази застосування Росією ракет, виготовлених у Північній Кореї, зокрема, для ударів по Харкову 2 січня. Він додав, що триває комплексна комісійна експертиза, яка має це підтвердити.