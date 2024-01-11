Ігнат оцінив ризики можливого постачання балістичних ракет з Ірану до Росії

Ймовірна передача Іраном Росії балістичних ракет «може стати викликом для протиповітряної оборони України», однак наразі Повітряні сили ЗСУ не мають інформації про їх постачання, розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Треба побачити, наскільки вони (балістичні ракети – ред.) будуть ефективними, в якій кількості вони зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили поки що не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо іранських ракет», – зазначив Ігнат.

Він зауважив, що «мова про передачу іранських ракет Росії йшла ще рік тому, тож нічого неочікуваного не відбувається». Так само, за словами речника, зрозуміло, що «Північна Корея буде співпрацювати з державою-терористом». Водночас він підкреслив, що «нове озброєння ворога – це нові виклики для України».

«Нове озброєння, яке постачається, звичайно, носить нові загрози та виклики. Збивати балістику можна лише спеціальними засобами, такі як Patriot. Тому постачання балістичних ракет – це будуть виклики для нас. Ми маємо розраховувати на підтримку партнерів не лише резолюціями в Раді безпеки ООН, які ні до чого не приводять. Я думаю, що це сигнал для наших партнерів, щоб надавати Україні озброєння», – наголосив Ігнат.

Речник припустив, що російські військові «продовжать робити ставку на Shahed-136, якими і зараз атакують Україну». Щодо нових дронів з посиленими характеристиками, то за словами Ігната, «вони, як і будь-яка інша повітряна ціль, так само збиваються».

«Чим більше він (дрон – ред.), тим більше він буде радіолокаційно помітний. Питання в засобах, щоб ми могли його діставати», – зазначив Ігнат.

Також він вкотре підкреслив, що найкращий спосіб захистити Харків від балістики - це «знищення пускових установок на території, звідки запускають ракети».

Раніше сім членів Ради безпеки ООН звинуватили Росію в тому, що вона зловживає своїм становищем постійного члена Радбезу, купуючи північнокорейські ракети й атакуючи ними Україну в порушення резолюцій ООН.



У заяві вказується, що 30 грудня 2023 року, 2 січня і 6 січня 2024 року Росія здійснила кілька хвиль авіаударів по Україні, в результаті яких загинули десятки людей, сотні поранені – ці атаки були здійснені, зокрема, з використанням балістичних ракет і пускових установок балістичних ракет, закуплених у КНДР.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

Перед тим видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США.

Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.

У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.

Перед цим Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення із збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, «ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї і боєприпасів до Росії».