У Росії заявили про атаки безпілотників у трьох регіонах

Міноборони Росії заявляє про знищення в ніч на 11 січня чотирьох безпілотників над трьома російськими регіонами – Ростовською, Тульською та Калузькою областями.



За даними російського відомства, дрони були «перехоплені» та «знищені».



Регіональна російська влада повідомляє про пошкодження. На околиці міста Калуга безпілотник вибухнув над технічною спорудою насосної станції, заявив губернатор Калузької області Владислав Шапша. Будівлю пошкоджено вибухом.



Також пошкоджено будинок у Воронезькій області, про атаку безпілотника повідомив губернатор Олександр Гусєв. За його словами, безпілотник пробив покрівлю нежитлової будівлі. Інших подробиць немає.



За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, було збито два дрони в Кам’янському районі, при цьому «наслідки на землі уточнюються».



Про постраждалих у жодному з цих випадків не повідомляється.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Москва звинувачує в атаках дронами Київ. Україна зазвичай ці звинувачення не коментує.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.