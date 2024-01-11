Офіс генпрокурора має «перші докази», що Росія випустила по Харкову ракети з КНДР – Костін

Встановлення даних про використання Росією ракет із Північної Кореї – це системна робота слідчих, прокурорів і експертів, розповів в ефірі Суспільного генеральний прокурор Андрій Костін 11 січня.

«Щодо саме Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази можливого використання збройними силами РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю», – розповів Костін.

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За його словами, тих же висновків дійшли військові експерти з міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора, які також були на місці удару й оглядали та аналізували частини ракети.

«Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Ми також вивчаємо та аналізуємо дані щодо інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині», – додав генпрокурор.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

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Перед тим видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США.

Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.