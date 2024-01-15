Міністри оборони Росії й Ірану обговорили військову співпрацю на тлі приїзду голови КНДР до Москви

Міністри закордонних справ і оборони Росії Сергій Лавров і Сергій Шойгу провели телефонні розмови зі своїми іранськими колегами, повідомили 15 січня російські державні інформаційні агентства.

Зокрема, за повідомленням, під час розмови Шойгу з міністром оборони Ірану Мохаммадом Резою Аштіані обговорювалася військова співпраця і регіональна безпека.

Лавров обговорив з іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіяном «ескалацію на Близькому Сході, зокрема удари США і Британії по Ємену», повідомило МЗС Росії.

Розмови відбулися в той час, як міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей відвідує Росію для переговорів зі своїм колегою Сергієм Лавровим на тлі поглиблення економічних, політичних і військових зв’язків Росії і КНДР.

Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.

Протягом останніх місяців Росія й Іран посилили співпрацю, Іран надав Росії зброю для використання в Україні.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

Перед тим видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США.