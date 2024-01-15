Голова МЗС Північної Кореї прибула до Росії після заяв КНДР про випробування нової ракети

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей цього тижня відвідує Росію для переговорів зі своїм колегою Сергієм Лавровим у той час, як дві країни поглиблюють економічні, політичні і військові зв’язки.

Чхо прибула до Москви 14 січня, її зустріли представники російського Міністерства закордонних справ і посольства Північної Кореї, повідомило державне інформаційне агентство KCNA 15 січня.

Візит відбувається на тлі заяв Північної Кореї про випробування 14 січня нової твердопаливної гіперзвукової ракети середньої дальності.

Запуск балістичної ракети, перший здійснений Північною Кореєю цього року, засудили ядерні посланці Південної Кореї, США і Японії, які після тристоронньої телефонної розмови заявили, що провокації КНДР є основною причиною нестабільності в регіоні.

Традиційні союзники, Росія і Північна Корея, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну посилили зв’язки, лідер КНДР Кім Чен Ин у вересні 2023 року здійснив рідкісну закордонну поїздку, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним на Далекому Сході Росії.

Найвищі російські чиновники, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, також торік відвідали Північну Корею.

Раніше цього місяця Білий дім звинуватив Північну Корею у поставках балістичних ракет і пускових установок до Росії. Поставлені Пхеньяном ракети з радіусом дії близько 900 кілометрів були використані Росією для нападів на Україну, заявили чиновники.

Південна Корея звинуватила Пхеньян у тому, що він надав Москві понад мільйон артилерійських снарядів в обмін на поради щодо військових супутникових технологій.

У жовтні 2023 року США заявили, що Північна Корея доставила Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів.