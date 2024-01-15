ЄС закликав КНДР зупинити випробування балістичних ракет

Євросоюз 15 січня засудив останній запуск у Північній Кореї балістичної ракети і закликав Пхеньян зупинити такі випробування.

«ЄС рішуче засуджує запуск балістичної ракети Корейською Народно-Демократичною Республікою 14 січня. ЄС закликає КНДР припинити всі незаконні дії, які підривають міжнародний мир і безпеку в регіоні та за його межами», – йдеться в заяві офісу верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.

Євросоюз також закликав Північну Корею поважати зобовʼязання відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН, які передбачають відмову КНДР від випробувань ядерної зброї та балістичних ракет.

Північна Корея заявила, що ракета, запущена 14 січня, мала маневрену гіперзвукову боєголовку. Офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї заявило, що запуск «не вплинув на безпеку жодної сусідньої країни».

Це був перший такий запуск 2014 року, а також перше в історії КНДР випробування твердопаливного гіперзвукового снаряда середнього радіуса дії.