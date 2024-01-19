«Проблеми з «Калібрами», корейські «Іскандери»: коли Росія може знов масовано вдарити ракетами по Україні?

Якими є подальші можливості російських сил здійснювати обстріли цивільних об'єктів в України? Яка мета? Чи є у Росії дефіцит ракетного озброєння? Чи вже отримують російські загарбники ракети з Північної Кореї або Ірану? Як це впливає на хід війни Росії проти України? Чи може Україна самостійно виробляти потрібні ракети для захисту своєї території і для ударів по території РФ? Про все це журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитали авіаційного експерта Костянтина Криволапа.

Внаслідок російських ударів різко збільшується кількість втрат серед цивільного населення, змінюючи тенденцію до зниження, заявила Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні (ММПЛУ). За даними ММПЛУ, лише за 10 днів, з 29 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року, внаслідок російських ракетних обстрілів і ударів безпілотниками, які здійснювалися по всій країні, загинули й були поранені сотні цивільних осіб. Велика кількість втрат серед цивільного населення, яка була зафіксована у грудні, спостерігалася і в перші дні січня. ММПЛУ заявила, що перевіряє повідомлення про 86 загиблих і 416 поранених.

В Офісі генпрокурора України заявили, що мають «перші докази», що Росія випустила по Харкову ракети виробництва КНДР.

Після збиття ЗСУ над акваторією Азовського моря російського літака А-50 та пошкодження Іл-22 армія РФ у ніч на 17 січня атакувала Одесу ударними дронами, повідомила місцева влада, – троє людей були поранені, із пошкодженого будинку евакуювали 130 мешканців, була пошкоджена цивільна житлова інфраструктура. Після цього російські війська вранці завдали ракетного удару по Одещині, використовуючи «Онікси», повідомили в місцевій ОВА.

«Відпрацьована логістика»

За словами експерта, логістику ракетних ударів по Україні російська армія відпрацювала ще взимку 2022-2023 роках. Удари дронами, додає, російські сили особливо активно використовували на початку осені минулого року.

– Що стосується відпрацювання логістики застосування «шахедів» (ударні БПЛА – ред.), то вони досягли піка своєї форми у вересні. Було зовсім незрозуміло, навіщо їм там 500 «шахедів» використовувати у вересні. Але, на мою думку, вони відпрацьовували суто логістичні схеми. І ця атака 29 грудня (2023 року) показала, що вони намагалися скласти всі свої логістичні можливості.

Повинні стояти літаки стратегічної авіації, які будуть заряджені ракетами Х-101 і Х-555

Будь-яка ракетно-шахедна атака потребує того, щоб всі ресурси, які необхідні для цього, були сконцентровані в потрібному місці й в потрібний час, пояснює Криволап.

– Тобто, повинні стояти ці бункери з «шахедами». Повинні стояти літаки стратегічної авіації, які будуть заряджені ракетами Х-101 і Х-555. Мають бути готовими Ту-22М3 з ракетами Х-22. Ось це я маю на увазі, коли кажу про логістичні можливості. Це, по-перше, вирішення цих всіх завдань. І атака 29 грудня, вона показує, що вони хотіли зробити не зовсім так, як у них там вийшло це зробити.

У ніч проти 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши загалом 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Ця атака, за повідомленнями влади, спричинила найбільшу кількість цивільних жертв у столиці внаслідок повномасштабного вторгнення.

«Без бажаного ефекту»

Експерт нагадав, що російська атака 29 грудня розтягнулася майже на 8 годин. Це не дало того результату, якого вірогідно очікувало військово-політичне керівництво РФ.

ППО виснажується, не встигає перезаряджатися, і тоді об'єкти вражаються

– В ідеї цієї атаки повинно бути що? Велика кількість «шахедів», велика кількість ракет атакує, ППО виснажується, не встигає перезаряджатися, і тоді об'єкти вражаються. Але якщо це робиться протягом восьми годин, то і перезаряджатися, і поспати, і каву випити – все хлопці встигають.

– За задумом російських сил, спочатку повинні були йти «шахеди», потім крилаті ракети, щоб вже доконати нашу систему ППО, а потім вражати балістичними засобами – «Кинджалами», Х-22, це також комплекси «Іскандер-М», і я вже не кажу про С-300, С-400, якими вони б'ють по Харкову, Дніпру – там, де вони можуть дістати. Тоді було залучено 20 літаків Ту-95, які випускали крилаті ракети. Але бажаного ефекту вони не отримали.

Наступна атака з залученням російської стратегічної авіації 2 січня відбувалась вже з меншим завантаженням літаків ракетами. Це свідчить про наявність проблем у цієї авіації, зауважив авіаексперт.

– Є проблеми з літаками, є проблеми з підвозом цих ракет. І взагалі, якщо так подивитися на всі розрахунки, темп використання ракет, темп їхнього виробництва каже про те, що вони так і не змогли накопичити стратегічний запас, і вони зараз майже випулили всі свої ракети.

Про виробничі можливості РФ

21 грудня 2023 року Центр національного спротиву оприлюднив плани російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення і постачання крилатих ракет та авіаційних бомб. Повідомляється, що у 2024 році російські заводи планують виготовити й поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб і некерованих ракет, з яких, зокрема, Х-101 – 167 одиниць.

З «Іскандерами» теж вже є нестача

– Росія завжди заявляє, що вона зробить більше, ніж вона може вистрибнути зі своїх штанців. Якщо проаналізувати можливості по ракетах Х-101, то вони їх виробляли в найкращому випадку близько 30 ракет на місяць. Ну, помножимо на 12, це 360 ракет. За рахунок чого вони можуть добратися до цієї цифри у 680 ракет? З «Іскандерами» теж вже є нестача. Тому що потрібно хоча б оці 46 установок, які зосереджені біля нашого північного кордону, їх треба чимось туди поставити. Тобто дві ракети там штатні стоять, а ще транспортно-заряджаюча машина, яка там повинна їх підвозити... Потрібно хоча б чотири. А в них такої кількості немає.

– Взагалі цих комплексів, пускових установок, ось їхніх машин, які їздять на гусеничному ходу, було виготовлено 140. А такої кількості самих ракет не було виготовлено взагалі ніколи. Тому що там все ж є якісь проблеми. Санкції якось діють, тому що повноцінної заміни всієї комплектації, яка раніше надходила не стільки з Китаю, а скільки з Заходу, вони вже не мають. Кран таки прикрутили трохи.

На обʼєми виробництва, за словами Криволапа, впливає два фактори. Перший – нестача людських ресурсів, а другий – комплектації.

«Іскандерів-М» і «Кинджалів» виробляти більше ніж 6-7, максимум 8 штук на місяць, їм просто неможливо

– Грошей там багато, з грошима проблем немає, але інших ресурсів – персоналу, технологічної бази, верстатного обладнання там явно не вистачає, тому що хоч у тебе гроші є, але купити все неможливо. Я відстежую контракти, як китайці намагаються постачати своє обладнання, саме верстатний парк. Фактично росіяни залишаються в тому об'ємі випуску, який у них і був. Тобто «Іскандерів-М» і «Кинджалів» виробляти більше ніж 6-7, максимум 8 штук на місяць, їм просто неможливо. А «Кинджали» і «Іскандер-М» – це майже однакові ракети, вони відрізняються тільки засобом пуску: один повітряний, другий наземний.

Проблеми з «Калібрами»?

Спрогнозувати, як Росія скористається в майбутньому тим запасом ракет, який в них є і який вони виготовляють, неможливо, каже експерт. Він звертає увагу на те, що не було ще жодного прогнозу, який би здійснився.

– Тому що це ірраціональне мислення. Майбутнє, воно таке багатовекторне. І вгадати, яким саме вектором буде розвиватися подія в мозку росіян – це майже неможливо. Але виходячи з їхніх можливостей, можна сказати, що, по-перше, я не бачу можливостей в короткий термін, щоб вони могли нанести дуже серйозний ракетний удар. Хоча фактично у них такі можливості ще є. Але в кожній можливості є якісь перешкоди. Наприклад, в них ще є «Калібри», але вони не можуть їх активно використовувати, тому що є проблеми з перезаряджанням.

Як пояснив Криволап, якщо ті кораблі, які постійно під час атак виводять в Чорне море, зроблять залп, то потім вони будуть абсолютно беззахисні, адже перезаряджатися їм доведеться в Севастополі.



– Якщо буде якась потреба нагальна, вони не зможуть зробити ще додаткові пуски. Доки в Новоросійську чи десь ще вони не зроблять базу для того, щоб там можна було заряджатися «Калібрами». А це нешвидкий процес. Дуже швидко таку базу не можна збудувати.



До того ж, зауважив експерт, Росії треба тримати хоч якусь кількість ракет на інших напрямках для залякування Арктики та Європи.

– Хоча можливо все! Ми повинні бути готовими до всіх сценаріїв і розуміти, що може бути не одна, а декілька потужних атак.

Що може нищити авіацію РФ на півдні?

У січні з'явилася інформація від російської інформагенції ТАСС про те, що в Росії планують почати виробництво нової плануючої авіабомби «Дрель», яку начебто неможливо розгледіти на радарі. Криволап назвав цю інформацію «малюванням картинок», простіше кажучи, потужною пропагандою.

Наприкінці 2023 року було кілька повідомлень про збиття, зокрема на півдні, російських літаків, переважно тих, з яких і випускалися плануючі авіабомби. Потім були повідомлення про те, що Росія тимчасово припинила масово використовувати літаки, але потім поновила роботу цієї авіації. Експерт каже, що є два способи боротьби з літаками на півдні.

Су-34 несе бомбу, Су-35 прикриває цей бомбардувальник

– Це ППО, яке може бити на великі відстані. З того, що в нас є – SAMP-T і Patriot. І друге – це авіація, яка своїми ракетами і радарами здатна відганяти ці літаки. Тому виникає питання по F-16, з його комплектацією і радарами. Бо якщо там не будуть стояти такі серйозні потужні радари, то ракетами AMRAAM, навіть якщо вони у нас будуть, ми не зможемо бити на дистанцію 180 кілометрів і загрожувати таким чином Су-35 і Су-34. Фактично Су-34 несе бомбу, Су-35 прикриває цей бомбардувальник, щоб його чимось якось не вразили. Того разу, коли було збито три (російських) літаки, вони трохи розслабились, вони зайшли у таку незвичайну карусель, крутилися. І їх тут із засідки дуже швиденько хлопнули.

Корейська копія «Іскандера»

11 січня генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі «Суспільного» розповів, що Офіс генпрокурора має «перші докази», що Росія випустила по Харкову ракети з КНДР. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю, сказав пан Костін.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

Перед тим видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США.

За словами Криволапа, Росії передали ракету KN-23 середнього радіуса дії. Її заявлена дальність – близько 700 кілометрів.

– Вона – копія «Іскандера». Цю копію допомагали зробити і росіяни, і китайці. Вона була прийнята на озброєння в Північній Кореї у 2019 році. Вона вважається навіть кращою, ніж «Іскандер» – за характеристиками дальності польоту, оскільки в «Іскандера» дальність польоту – 500 км.

– А взагалі, якщо дивитися на корейську ракетну промисловість, то, попри все, ракетний комплекс у них дуже потужний. Якщо подивитися всю цю лінійку, то там понад 25-30 видів балістичних ракет, починаючи навіть з менших ракет, ніж КН-23, і закінчуючи ракетами по 30-40 метрів.

Криволап наголошує, що. попри загальний низький рівень життя в Північній Кореї і західні санкції, вона має можливості виготовляти ракети, хоча і на нижчому технологічному рівні.

Обсяги незрозумілі, якість незрозуміла, точність незрозуміла, але вони є

– Але воно все одно працює, йому ж треба працювати зовсім недовго. Воно все одно встигає спрацювати. І не можна там махати рукою, що Північна Корея – це якась аборигенська країна, яка не розуміє, як виготовляти ракети. Вони вміють виготовляти ракети, вони їх виготовляють. Обсяги незрозумілі, якість незрозуміла, точність незрозуміла, але вони є. Якщо тобі на голову летить пів тонни вибухівки, то це пів тонни вибухівки. Тому треба бути дуже уважними і обережними.

Про загрози іранського виробництва

The Wall Street Journal пише, що Москва намагається отримати від Ірану тактичні ракети Ababeel, заявленою дальністю дії 86 кілометрів. Раніше західні ЗМІ повідомляли про спроби Кремля закупити іранські ракети Zolfaghar дальністю до 700 кілометрів і Fateh-110 із радіусом близько 300 кілометрів. Неназваний американський чиновник повідомив газеті, що США стурбовані просуванням Москви в переговорах із закупівель в Ірані. Втім, іранських ракет на озброєні РФ поки ще не видно. Експерт пояснює, чому.

Ірану треба свої ресурси накопичувати, тому що треба чимось залякувати своїх сусідів

– Тут питання не технічне, не технологічне, не логістичне. А це питання політичне. Розмови про те, що іранські ракети будуть закуповуватися Росією разом з «шахедами», обмінюватися на Су-35, вся ця інформація якось десь проскакує. Але ж нічого не трапилось. І щоразу, коли вчергове порушується це питання, десь щось таке трапляється, і потім ця тема знову затихає. Я думаю, що оці корейські ракети стали як альтернатива неможливості отримати ракети від Ірану.

Я – не великий фахівець в політичних питаннях, але я думаю, що зараз Ірану трохи не до цих проблем. Їм треба свої ресурси якось накопичувати, тому що треба чимось залякувати своїх сусідів. До цієї загрози треба ставитись також серйозно, тому що ті самі іранські фахівці також навчалися в Радянському Союзі, в Росії, навіть в Україні. У іранців технологічний рівень вищий, ніж у Північної Кореї. Тому треба з великою увагою дивитися за цими подіями.

Експерт зазначив, що корейські, що іранські ракети принципово не відрізняються від тих ракет, проти яких зараз працює українське ППО. Вони, каже він, не кращі за крилаті ракети Х-101, Х-555.

Українська протиповітряна оборона збила перший ударний дрон Shahed-238 з китайським реактивним двигуном, повідомив військовий експерт в області зв'язку Сергій Флеш у своєму Telegram-каналі.

Офіційного підтвердження українських Повітряних сил цьому не було.

Криволап також не має підтверджень тому, що Росія почала використовувати проти України іранські «шахеди» з розрекламованими реактивними двигунами. Але якщо це станеться, Україні варто міняти всі підходи до організації роботи мобільних груп і відповідно засоби, якими вражаються іранські БПЛА.

– Тому що збивати летючий об’єкт на швидкості 150 кілометрів або на швидкості 500 кілометрів за допомогою стрілецького озброєння – це трохи різні питання. Але Gepard, Skynex – все одно, з якою швидкістю він буде летіти, вони його будуть вражати все одно.

Те, що стосується інших засобів, можуть не встигати. Тобто треба дивитися уважно. Треба звернути увагу на, те, що якщо вони з'являються, то там є «шахед» з такою своєрідною радіолокаційною станцією, яка дозволяє йому працювати як протирадіолокаційна ракета.

Ракети для Patriot. Чи вистачить?

11 січня президент України Володимир Зеленський сказав, що Україні особливо бракує систем протиповітряної оборони, які борються проти балістики. Він дорікнув західним партнерам, що якби вони дали Україні більше потужних систем протиповітряної оборони, то люди б не гинули від масованих ракетних ударів Росії з використанням балістики.

Криволап наголосив, що в цьому випадку мова йде передусім про системи Patriot.



– Коли по нас б'ють балістичними ракетами, то, крім Києва, не можемо якось протидіяти. Тому що треба мати системи, які мають ракети кінетичного ураження. Такими ракетами оснащені тільки Patriot і SAMP-T. Тому така мінімальна їхня кількість. А взагалі, якщо ми пам'ятаємо, то нам наші партнери, десь влітку минулого року обіцяли, що у 2024 році ми отримаємо 5 комплексів Patriot. Наприклад, в Таїланді – їх 50 і близько 280 пускових установок. Ми розуміємо, що таке Таїланд і що таке Україна. Розміри можемо зіставити.

Експерт впевнений, що Україна здатна розробити свої комплекси, які будуть працювати на рівні Patriot і SAMP-T. Такі можливості принципово є.



– У світі ракети для Patriot, для балістичного збиття, наскільки мені відомо, виробляють тільки японці. І тому зараз вперше японці з 1976 року, як писалося, ухвалили рішення про те, що вони можуть експортувати ракети країні, яка надала їм ліцензію на виготовлення цих ракет. Японці передають американцям ракети для того, щоб американці поповнили ті запаси, які вони витратили на нас. А взагалі американці виготовляють на рівні 450 ракет Patriot для балістичного збиття. Це система ERINT. І поставили собі за мету у 2024 році виробити 550. Це не значить, що вони будуть 450 чи 550 іти на Україну. Але витрачає ракети Patriot зараз саме Україна. Загалом я не бачу великих проблем з самої наявності ракет для балістичного збиття в системах Patriot.