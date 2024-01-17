Росія вночі атакувала Одесу дронами: троє людей поранені, 130 – евакуювали

Російські війська у ніч на 17 січня атакували Одесу ударними дронами, троє людей поранені, є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, поранені 62-річний чоловік і жінки 1955 і 1995 років народження. В якому вони стані, Кіпер не уточнив, зауваживши, що медики надають необхідну допомогу.

Він також повідомив, що із пошкодженого будинку евакуювали 130 мешканців.

Сили оборони півдня України пізніше уточнили, що війська РФ атакували південні регіони ударними дронами типу Shahed-131/136.

«Протягом майже трьох годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. По одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині. Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, на Одещині 11 дронів збили на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. «Але уламками кількох збитих дронів і вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян у Приморському районі Одеси. У кількох локаціях сталися займання: горіли квартири і автівки мирних мешканців міста. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.