Російські війська обстріляли середмістя Харкова, ОВА повідомляє про 16 постраждалих

Російські війська завдали ударів по Харкову, повідомила місцева влада.

За попередніми даними, місто обстріляли ракетами С-300, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На цю хвилину внаслідок ударів РФ по середмістю Харкова – 16 постраждалих. Дві жінки – у тяжкому стані», – заявив він.

Перед цим голова ОВА заявив про пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Читайте також: Зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ по готелю у Харкові – поліція

Мер міста Ігор Терехов заявив, що удари були спрямовані на центр міста:

«Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених».

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.