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Російські війська обстріляли середмістя Харкова, ОВА повідомляє про 16 постраждалих

Рятувальники ліквідовують наслідки попереднього російського удару по Харкову, 11 січня 2024 року
Рятувальники ліквідовують наслідки попереднього російського удару по Харкову, 11 січня 2024 року

Російські війська завдали ударів по Харкову, повідомила місцева влада.

За попередніми даними, місто обстріляли ракетами С-300, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На цю хвилину внаслідок ударів РФ по середмістю Харкова – 16 постраждалих. Дві жінки – у тяжкому стані», – заявив він.

Перед цим голова ОВА заявив про пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

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Мер міста Ігор Терехов заявив, що удари були спрямовані на центр міста:

«Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених».

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

Ракетний обстріл готелю у Харкові: влада каже про щонайменше 13 поранених (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетний обстріл готелю у Харкові: влада каже про щонайменше 13 поранених (фотосвідчення)

За даними місцевої влади, 10 січня пізно ввечері російський ракетний обстріл вразив готель у Харкові.

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