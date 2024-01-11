Зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ по готелю у Харкові – поліція

Через обстріл силами РФ готелю у Харкові поранення отримали вже 12 людей, зазначив керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

«У Харкові внаслідок обстрілу рашистами готелю постраждало 12 людей (станом на 7.00). Всі цивільні, серед них є іноземні журналісти, вони працюють на Харківщині, Донеччині, розказують правду про злочини, скоєні рашистами на українській землі», – розповів Тимошко.

Водночас за даними ДСНС України, кількість поранених вже зросла до 13.

«За оновленою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу готелю станом на зараз постраждало 13 осіб«», – йдеться в повідомленні.

За словами Тимошка, «Росія цілеспрямовано била по готелю – на місці виявлено вирву глибиною 4 метри».

«Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300», – додав він.

Раніше, у ніч проти 11 січня, Росія здійснила ракетний удар по центу міста Харків.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.