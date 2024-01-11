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Внаслідок обстрілів силами РФ Херсонщини постраждало троє людей – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Херсонської області, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів силами РФ Херсонської області, фото ілюстративне

За минулу добу, 10 січня, сили РФ 108 разів атакували Херсонську область, поранено троє цивільних, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Усього за добу росіяни випустили по регіону 482 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і безпілотників. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області», – зазначив місцевий чиновник.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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