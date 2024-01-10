Синєгубов повідомив про стан постраждалих від удару Росії в Харкові. Їх число зросло до 11

Число постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Харкова зросло до 11, повідомив у ніч на 11 січня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 22:30 ворог завдав удару по Київському району міста Харків. Попередньо – ракетами системи С-300. У результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів», – написав голова ОВА у телеграмі.

Він уточнив, що серед постраждалих – четверо чоловіків віком від 31 до 38 років і сім жінок у віці від 23 до 71 року.

«Дев’ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих – 35-річний чоловік – перебуває у важкому стані, вісім пацієнтів – у середньому і легкому, двом – надали допомогу на місці», – зауважив Синєгубов.

За його словами, на місці удару продовжують працювати екстрені служби.

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що жодного військового у постраждалому від удару готелі не було.

«Крім готелю, постраждали житлові будинки – один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях», – написав він у телеграмі.

Раніше голова ОВА повідомляв, що серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.