ОВА про удар військ Росії по Харкову: влучили по цивільному об’єкту, 9 людей постраждали

У Харкові внаслідок російського удару ввечері 10 січня був пошкоджений цивільний об’єкт, постраждали, за попередніми даними, дев’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Синєгубов додав, що загарбники вдарили по Київському району Харкова, попередньо – ракетами С-300.

«Триває огляд місця прильоту профільними службами… Є загоряння автомобілів», – написав Синєгубов у телеграмі.

Про який саме об’єкт йдеться, голова ОВА не уточнив.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.