Влада повідомила про обстріл Харкова

Російські війська завдають ударів по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області – перебувайте в укриттях», – написав він у телеграмі.

Міський голова Ігор Терехов додав, що по Харкову «знову бʼють ракетами».

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з із зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.