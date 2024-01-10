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Влада повідомила про обстріл Харкова

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що по Харкову «знову бʼють ракетами». 
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що по Харкову «знову бʼють ракетами». 

Російські війська завдають ударів по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області – перебувайте в укриттях», – написав він у телеграмі.

Міський голова Ігор Терехов додав, що по Харкову «знову бʼють ракетами».

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з із зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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