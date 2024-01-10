В ООН від кінця грудня зафіксували загибель 125 цивільних в Україні через удари Росії

Від 29 грудня, коли Росія інтенсифікувала удари по Україні, Управління ООН із прав людини зафіксувало загибель 125 цивільних жителів і поранення понад 550 по всій Україні, заявила на засіданні Ради безпеки ООН директорка з операцій і адвокації Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну.

За її словами, таким чином, підтверджена ООН кількість цивільних осіб, які загинули внаслідок агресії Росії від лютого 2022 року, перевищила 10 200, у тому числі 575 дітей, число поранених, за даними організації, складає понад 19 300.

«Майже жоден регіон країни удари не обійшли стороною. Атаки завдають особливо великих збитків мирним жителям поблизу лінії фронту, в Донецькій, Харківській, Херсонській і Запорізькій областях, де потреби і так є гострими. Але громади на заході України і в столиці Києві, далеко від цих ліній фронту, також постраждали», – сказала Восорну.

Вона додала, що остання хвиля атак ще більше вплинула на операції з надання допомоги і на гуманітарних працівників: кількість загиблих гуманітарних працівників зросла більш ніж втричі, з чотирьох у 2022 році до 15 у 2023 році. Ще 35 зазнали поранення.

«Сплеск нападів на об’єкти для зберігання допомоги протягом останніх двох місяців збільшив кількість інцидентів, які негативно вплинули на операції з надання допомоги у 2023 році, до понад 50, більшість з них – це удари, під час яких були влучання по складах. Лише у грудні на Херсонщині були пошкоджені й згоріли дотла п’ять гуманітарних складів, знищивши тонни вкрай необхідної допомоги, включно з продовольством, матеріалами для укриття і медичними засобами», – сказала Едем Восорну.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні кілька днів Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

2 січня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні від початку хвилі атак Росії, що почалася 29 грудня, зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, у тому числі двох дітей, і 421 випадок поранення цивільних осіб в 12 областях.