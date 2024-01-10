«Влучили двома ракетами біля готелю в середмісті». У Харкові зросло число постраждалих – ОВА

Російські військові під час удару по Харкову ввечері 10 січня влучили двома ракетами біля готелю в середмісті, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, число постраждалих зросло до 10.

«Одна людина – в тяжкому стані, одна – отримала поранення і перебуває у середньому стані, інші – в легкому. Серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасити пожежу.

Раніше повідомляли про дев’ятьох постраждалих. За попередніми даними влади, удар був завданий ракетами С-300.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.