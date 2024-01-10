Російські війська обстріляли Херсонщину, двоє людей поранені – ОВА

Двоє жителів села Червоний Маяк на Херсонщині були поранені внаслідок російського обстрілу, повідомила обласна військова адміністрація ввечері 10 січня.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше сім житлових будинків. Постраждало подружжя: чоловік 1959 року народження і жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок і вибухові травми», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, потерпілих доправили до медичного закладу.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.