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Російські війська обстріляли Херсонщину, двоє людей поранені – ОВА

За даними ОВА, потерпілих доправили до медичного закладу
За даними ОВА, потерпілих доправили до медичного закладу

Двоє жителів села Червоний Маяк на Херсонщині були поранені внаслідок російського обстрілу, повідомила обласна військова адміністрація ввечері 10 січня.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше сім житлових будинків. Постраждало подружжя: чоловік 1959 року народження і жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок і вибухові травми», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, потерпілих доправили до медичного закладу.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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