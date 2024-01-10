Синєгубов: російська армія вдарила по Куп’янському району, загинула жінка

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка в Куп’янському районі, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 10 січня.
«Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка», – написав він.
За даними голови області, обстріл пошкодив 10 приватних будинків і магазин. Він також спричинив пожежу в школі.
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Синєгубов додав, що екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.
Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.
Раніше Інститут вивчення війни оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями, а російське угруповання на куп’янському напрямку виглядає більш придатним для проведення інтенсивних наступальних зусиль, ніж деінде в Україні або вздовж міжнародно визнаних кордонів України.
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