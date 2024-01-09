520 українських дітей загинули через агресію Росії – ОГП

В Україні, за останніми даними ювенальних прокурорів, 520 дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії, ще щонайменше 1191 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив Офіс генпрокурора 9 січня.

«Протягом доби: 8 січня внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Новомосковськ Дніпропетровської області отримали поранення п’ять дітей віком 4, 8, 11, 16 та 17 років», – ідеться в повідомленні ОГП.

6 січня через російський обстріл Покровська загинули 11 людей, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він уточнив, що п’ятеро із встановлених загиблих – діти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.