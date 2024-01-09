ОВА: дитячий оздоровчий центр пошкоджений у Харкові через обстріл РФ

У Харкові внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території і приміщень дитячого оздоровчого центру, повідомив у ніч на 10 січня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Виключно цивільний об’єкт! Інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Раніше він повідомив, що російські війська ввечері 9 січня вкотре обстріляли Харків і Харківську область – попередньо, удари були завдані із ЗРК С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.