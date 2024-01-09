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Російські війська обстріляли Харків, попередньо, з С-300 – Синєгубов

Ракета, запущена з Бєлгородської області Росії, летить у напрямку Харкова, 7 січня 2024 року
Ракета, запущена з Бєлгородської області Росії, летить у напрямку Харкова, 7 січня 2024 року

Російські війська ввечері 9 січня вкотре обстріляли Харків і Харківську область. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, попередньо, удари були завдані із ЗРК С-300 з території російського Бєлгорода.

«На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо руйнувань у Харкові й області уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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