У Москві говорять про створення «буферної зони» в Харківській області – ISW

У Росії на тлі транскордонних обстрілів між українською Харківською та російською Бєлгородською областю лунає дедалі більше закликів до широкомасштабної наступальної операції для створення «буферної зони», відзначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Водночас вони вказують на «ймовірну неспроможність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом».

Речник Кремля Дмитро Пєсков 9 січня заявив, що російські війська зроблять усе, щоб запобігти українським обстрілам по Бєлгородській області. Російські джерела використали коментарі Пєскова про заклик до російських військ створити «буферну зону» глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відкинути українські ракетні системи залпового вогню і артилерію від міжнародного кордону з Бєлгородською областю, зауважують експерти.

Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до такої операції влітку 2023 року на тлі невдоволення транскордонними рейдами проукраїнських сил у Бєлгородську область.

Російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину та кілька сотень кілометрів у ширину на Харківщині було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би набагато більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж те, що російські сили зараз зосередили вздовж усього міжнародного кордону з Україною, наголошують в ISW.

Раніше Інститут вивчення війни оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями, а російське угруповання на куп’янському напрямку виглядає більш придатним для проведення інтенсивних наступальних зусиль, ніж деінде в Україні або вздовж міжнародно визнаних кордонів України. Російські військові, ймовірно, наразі можуть проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області з Бєлгородської області, які, щонайбільше, слугуватимуть обманними маневрами для відвернення уваги українських сил від можливої російської операції на куп’янському напрямку, вказують аналітики.