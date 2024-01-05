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У російському Бєлгороді жителям запропонували можливість евакуюватися

Наслідки обстрілу Бєлгорода, Росія, 30 грудня 2023 року
Наслідки обстрілу Бєлгорода, Росія, 30 грудня 2023 року

Влада Бєлгородської області Росії може надати жителям Бєлгорода можливість евакуюватися в безпечніші райони, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.

Він порадив охочим звертатися до його приймальні або приймальні мера Валентина Демидова, або на гарячі телефони екстрених служб. За словами Гладкова, жителям того ж дня допоможуть тимчасово переїхати до пунктів тимчасового розміщення у містах Старий Оскол і Губкін.

Бєлгород і область в останній тиждень зазнають обстрілів. Внаслідок ракетного удару 30 грудня загинули 25 людей, понад 100 постраждали. З того моменту обстріли регіону відбуваються практично щодня.

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Російська влада звинувачує в обстрілах збройні сили України. Українські військові обстріли зазвичай не коментують.

«Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду 30 грудня завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані неможливо.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, лише за підтвердженими даними ООН, загинули щонайменше 10 тисяч цивільних жителів України. Реальні дані можуть бути значно вищими, кажуть в ООН. Російські військові і представники влади стверджують, що завдають ударів лише по військових й інфраструктурних об’єктах, попри наявність доказів і свідчень атак по цивільних.

29 грудня територія України зазнала однієї з наймасштабніших російських атак за весь час повномасштабної війни. Загинули понад пів сотні людей, десятки – зазнали поранення.

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