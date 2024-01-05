У російському Бєлгороді жителям запропонували можливість евакуюватися

Влада Бєлгородської області Росії може надати жителям Бєлгорода можливість евакуюватися в безпечніші райони, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.

Він порадив охочим звертатися до його приймальні або приймальні мера Валентина Демидова, або на гарячі телефони екстрених служб. За словами Гладкова, жителям того ж дня допоможуть тимчасово переїхати до пунктів тимчасового розміщення у містах Старий Оскол і Губкін.

Бєлгород і область в останній тиждень зазнають обстрілів. Внаслідок ракетного удару 30 грудня загинули 25 людей, понад 100 постраждали. З того моменту обстріли регіону відбуваються практично щодня.

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Російська влада звинувачує в обстрілах збройні сили України. Українські військові обстріли зазвичай не коментують.

«Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду 30 грудня завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані неможливо.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, лише за підтвердженими даними ООН, загинули щонайменше 10 тисяч цивільних жителів України. Реальні дані можуть бути значно вищими, кажуть в ООН. Російські військові і представники влади стверджують, що завдають ударів лише по військових й інфраструктурних об’єктах, попри наявність доказів і свідчень атак по цивільних.

29 грудня територія України зазнала однієї з наймасштабніших російських атак за весь час повномасштабної війни. Загинули понад пів сотні людей, десятки – зазнали поранення.