На Харківщині сили РФ двічі обстріляли бригаду енергетиків

На Харківщині російські військові двічі атакували бригади енергетиків, які намагались поновити електропостачання в селах Липецької громади, йдеться в повідомленні компанії «Харківобленерго».

«Сьогодні (9 січня – ред.) під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у с. Слобожанське Липецької громади стався вибух – у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба. Це вже другий подібний випадок за добу», – йдеться в повідомленні.

Як розповів провідний інженер Липецького РЕМ Роман Ганган, ця сама бригада потрапила під обстріл у селі Веселе 8 січня.

«Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко – дорога покрита кригою. На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж», – зазначив Ганган.

Він наголосив, що «енергетики виконують свої обов’язки в екстремальних умовах».

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.