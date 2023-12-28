«Укренерго»: вчора в енергосистемі України був профіцит електроенергії

В Україні 27 грудня в енергосистемі був надлишок електроенергії, повідомляє компанія «Укренерго».



«Вчора вдень, 27 грудня, в енергосистемі був профіцит, тобто надлишок електроенергії. Причина – сонячна погода сприяла роботі сонячних електростанцій на максимальній потужності», – йдеться у повідомленні.

У компанії кажуть, що задля збереження балансу між виробництвом та споживанням, а також операційної безпеки енергосистеми застосували такі заходи:

у відповідь на запит «Укренерго» польський оператор PSE в денні години надав аварійну допомогу, прийнявши надлишки української електроенергії загальним обсягом 600 МВт*год;

протягом майже 2 годин обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ (відновлювана енергетика).



Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, додають в «Укренерго».

Перед цим повідомлялося про високий загальний рівень споживання електроенергії. Енергетики закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

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Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.