«Укренерго»: попри теплу погоду, в Україні рівень споживання електрики залишається високим

Попри теплу погоду, в Україні загальний рівень споживання електроенергії залишається високим, повідомляє компанія «Укренерго».

Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.

«Вчора, 26 грудня, добовий максимум споживання був вдень. Його показник був на 1% вище, ніж на початку тижня 25 грудня», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» звертають увагу, що протягом доби в аварійний ремонт вийшли 3 блоки на теплових електростанціях, ще 2 блока вивели в поточний ремонт.

Проте наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, додають у компанії.

За повідомленням, імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови – загальний обсяг 11 808 МВт·год.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

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Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.