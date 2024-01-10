Влада підтвердила вибух в Кривому Розі

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив вибух в Кривому Розі. Про це він написав у телеграмі.



За його словами, загиблих та поранених немає. Про пошкодження він не повідомляє.



Після оголошення повітряної тривоги у соцмережах близько 17:00 повідомили про звук вибуху в Кривому Розі.

Сергій Лисак також повідомив про роботу ППО у Синельниківському районі – військові знищили російську ракету.



Крім того, за даними місцевої влади, російські війська сьогодні з важкої артилерії тричі обстрілювали Нікопольщину, також застосовували дрони-камікадзе. Унаслідок цих російських атак постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка – вони лікуватимуться амбулаторно.

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Через російський удар 8 січня у Криворізькому районі постраждали 6 людей. Загалом на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу, Новомосковську та селу Надія Криворізького району загинула одна людина та 28 зазнали поранень, у тому числі постраждали четверо дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.