Кількість постраждалих у Криворізькому районі зросла – Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих у Криворізькому районі на Дніпропетровщині внаслідок ранкового ракетного удару РФ зросла до 6 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Є уточнення щодо постраждалих у Криворіжжі. Їх кількість зросла до шести осіб», – написав він у телеграмі.



Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі та районі було 4 постраждалих, одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості.

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Загалом на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу, Новомосковську та селу Надія Криворізького району загинула одна людина та 28 зазнали поранень, у тому числі постраждали четверо дітей.

За даними Нацполіції, через ранкову масовану атаку сил РФ 8 січня загинули 4 людей, ще 38 постраждали.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. За інформацією правоохоронців, сили РФ атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.